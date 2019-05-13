Климкин заинтриговал: Украина готовит ответ на паспорта РФ

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина нарабатывает комплекс ответных мер из-за решения России раздавать свои паспорта гражданам Украины, живущим во временно оккупированном Донбассе. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Павел Климкин, передает из Брюсселя корреспондент LIGA.net.

"Есть идеи с применением практических и технических вещей в биометрике. Есть идеи, связанные со следующей переписью. Мы их сейчас консолидируем", - заявил Климкин.

Реклама

По словам главы МИД, Украина хочет, чтобы ответные меры были своевременными и эффективными.

"Есть идеи, которые вы вообще не услышите. Они будут делаться на уровне спецслужб. А есть идеи, которые в ближайшее время услышите", - добавил министр.

Климкин подчеркнул, что поиск консолидированного ответа на паспорта обсуждался на министерской встречи в рамках саммита Восточного партнерства в понедельник, 13 мая.

Сегодня, 13 мая, главы МИД стран-членов ЕС в 10-ю годовщину Восточного партнерства в Брюсселе заявили, что не планируют вводить новые санкции против РФ из-за паспортов в Донбассе.