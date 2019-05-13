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13.05.2019, 11:47

Паспорта РФ в Донбассе: ЕС не планирует санкций, не хотят давить

Паспорта РФ в Донбассе: ЕС не планирует санкций, не хотят давить - Фото
Фото: depositphotos.com

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек отметил, что ЕС знает о решении РФ, поэтому "больше озабочены поиском диалога"

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Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против РФ из-за решения Российской Федерации раздавать российские паспорта жителям временно оккупированного Донбасса. Об этом рассказали журналистам министры иностранных дел государств-членов ЕС, собравшиеся в Брюсселе отметить 10-ю годовщину Восточного партнерства, сообщает Европейская правда.

По  словам главы МИД Чехии Томаша Петршичек, ЕС знает о решении РФ, но не планирует усиливать давление на Москву из-за него.

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"Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация", - сказал он.

Позицию европейцев подтвердил также румынский министр Теодор Мелешкану. Он заверил журналистов, что новые санкции против РФ не нужны и украинцам. "Это создаст проблемы самой Украине", - заявил он, но не стал уточнять, в чем он видит эти проблемы.

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Украина призывает ЕС к усилению давления на РФ. Часть государств ЕС, которые обычно относят к числу друзей Украины в Евросоюзе, выступают за ужесточение санкций, заявил литовский министр Линас Линкявичюс. "Это (раздача паспортов, - ред.) - глубокое нарушение международного права. Мы договаривались, что дальнейшее нарушение международного права должно вести к усилению давления, поэтому я верю, что должны быть новые санкции", - отметил он.

"Мы должны ввести персональные санкции против россиян, причастных к этому решению, а также принять решение, что ЕС не признает эти паспорта", - заявил эстонский министр Урмас Рейнсалу.

Для введения санкций в ЕС нужен консенсус, которого пока нет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения российского гражданства отдельным категориям граждан Украины.  Российские паспорта, которые Москва намерена раздавать украинцам - в первую очередь, проживающим в оккупации на востоке Украины, официальный Киев будет считать незаконными.

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Теги: паспорта РФ, Россия, санкции, Донбасс, ЕС, владимир путин, линас линкявичюс
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