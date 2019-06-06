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06.06.2019, 16:58

Кучма: Блокады Донбасса нет, есть временный запрет

Кучма: Блокады Донбасса нет, есть временный запрет - Фото
Фото: LIGA.net

По его словам, сотни и тысячи людей каждый день проходят через КПВВ, и каждому разрешено проносить до 50 кг багажа

Экономической блокады временно оккупированной территории Донбасса не существует. Об этом сегодня на брифинге заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, комментируя информацию о том, что Украина намерена отказаться от торговой блокады оккупированных территорий Донбасса, передает LIGA.net.

"Нет никакой экономической блокады, уважаемое общество. Почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и потом - указ Порошенко. Это временный запрет перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада?", - сказал он.

По его словам, сотни и тысячи людей каждый день проходят через КПВВ, и каждому разрешено проносить до 50 кг багажа.

Кучма отметил, что этот вопрос поднимается российской стороной на каждом заседании контактной группы.

"Но мы четко заявляем, что движение должно быть двусторонним. Если вы во время запрета перемещения национализировали еще украинские предприятия, так вы сначала дайте нам ответ, когда вы собираетесь их возвращать", - сказал он.

Кучма отметил, что на заседании контактной группы невозможно отменить указ президента.

Как сообщила LIGA.net пресс-секретарь Кучмы, в Минске говорили о том, что решить проблему блокады Донбасса можно только при условии "двустороннего движения".

Ранее СМИ опубликовали заяление специального представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика том, что на сегодняшнем заседании в Минске прозвучало предложение о снятии экономической блокады с неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

Пятый президент Петр Порошенко обеспокоен якобы готовностью властей Украины снять экономическую блокаду с оккупированного Россией Донбасса, о чем шла речь на встрече трехсторонней контактной группы в Минске.

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Теги: война, Донбасс, минск, леонид кучма, блокада, ткг
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