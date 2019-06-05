Блокада Донбасса. Украина ждет "двустороннего" решения проблемы

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На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске обсуждалась проблема блокады Донбасса и необходимость решения этой проблемы. Однако решить ее можно только при условии двустороннего движения. Об этом LIGA.net сообщила, комментируя итоги переговоров пресс-секретарь главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Речь шла о том, что такая проблема существует и она требует решения. Но - подчеркиваю - исключительно в формате двустороннего движения: соответствующие ограничения были вынужденно введены в марте 2017 года в ответ на псевдонационализацию украинских государственных и частных предприятий, в том числе и с иностранным капиталом, которые находились на территории ОРДЛО", - сказала Олифер.

Ранее СМИ опубликовали заяление специального представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика том, что на сегодняшнем заседании в Минске прозвучало предложение о снятии экономической блокады с неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

На этом заседании Кучма заявил, что при составлении соглашения о введении в районе боевых действий в Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.