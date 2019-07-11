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11.07.2019, 11:00

У Зеленского предложили переименовать Россию и русский язык

У Зеленского предложили переименовать Россию и русский язык - Фото
Никита Потураев (фото - скриншот видео)

Советник президента Никита Потураев считает, что по сути страна-оккупант является "временно неподконтрольными Китайской Республике территорией"

Советник президента Украины Владимира Зеленского и кандидат в народные депутаты от партии Слуга народа Никита Потураев предлагает на украинских картах называть страну-агрессора Россию Московией. Об этом он сказал в интервью Ukrlife. TV.

"Можем вообще на своих картах начать называть их Московия. Почему? Что нам мешает? Это символические действия, которые меняют дискурс. Мы можем в чужих дискурсах вечно болтаться...", - сказал Потураев.

Он считает, что Украине нужно создавать свои дискурсы. "Эта страна (Россия, - ред.) долгое время называлась по-другому: Московия, Татария. Они сейчас хотят вернуться к истокам. Давайте мы им поможем. Мы их у себя и переименуем. Давайте вернем россиянам разнообразие историческое", - отметил советник.

Он также считает, что по сути Россия является "временно неподконтрольными Китайской Республике территорией".

Потураев предлагает также переименовать русский язык в российский. 

"Украинский русский язык совсем другой. Мы должны его переименовать. И сказать, что у нас русский язык, а там (в России, - ред.) – российский…Почему мы боимся?" – сказал он.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич отреагировал у себя в Facebook и заявил, что якобы сочувствует Зеленскому, имеющему таких помощников, назвав инициативу переименовать Россию в Московию "откровенной чушью".

1 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что разрешил бы "Донецку и Луганску" иметь региональным русский язык - "при условии, что после этого они – территория Украины". На следующий день соратник Богдана, парламентский представитель президента Руслан Стефанчук, сказал, что скандальное заявление следует считать "личным мнением", а не мнением топ-чиновника.

Читайте также: Зеленский высказался за русский язык для документов в Донбассе

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Теги: Слуга народа, Россия, русский язык, никита потураев, переименовать
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