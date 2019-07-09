Зеленский высказался за русский язык для документов в Донбассе

Владимир Зеленский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский не против, чтобы Донбасса, включая ныне оккупированные территории, заполняли документы на русском языке. Об этом он заявил в комментарии репортеру Українських новин.

Скандальное заявление главы Офиса президента о русском языке как региональном в Донбассе, по словам президента, "это андрюхина идея", то есть лично Андрея Богдана.

"У нас в целом нет этой проблемы… Смотрите, такая информационная была война, что "нельзя говорить на русском языке". Я думаю, вы понимаете, что можно говорить как угодно. Я вот президент, я с вами говорю, как хочу. Правильно? Правильно. Если будет у дончан какая-то там специальная просьба, что для них очень важно, чтобы они, там, документы могли, например, заполнять на русском языке, (то) я не вижу никакой проблемы", – сказал президент.

1 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что разрешил бы "Донецку и Луганску" иметь региональным русский язык - "при условии, что после этого они – территория Украины". На следующий день соратник Богдана, парламентский представитель президента Руслан Стефанчук, сказал, что скандальное заявление следует считать "личным мнением", а не мнением топ-чиновника.

Вчера лидер президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что будет разговаривать на русском языке, пока продолжается оккупация Донбасса и Крыма.

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