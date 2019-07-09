Сколько украинцев за автономию оккупированных территорий: опрос

Фото: пресс-служба ООС

Только 12,3% опрошенных украинцев хотят, чтобы временно оккупированные территории получили автономию в составе Украины. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса фонда Деминициативы и центра Разумкова.

54,3% украинцев, принявших участие в опросе, хотят, чтобы эти территории вернулись в состав Украины на довоенных условиях, еще 16,9% - за то, чтобы они получили "больше независимости от Киева".

Нажмите на изображение, чтобы увеличить:

Больше всего сторонников автономии среди тех, кто собирается голосовать за партию Оппозиционная платформа - За життя на досрочных выборах - 30,9%. Среди избирателей Батькивщины такого мнения придерживаются 15,8% проголосовавших в опросе, Слуги народа - 10,5%.