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За участие в войне против Украины чеху грозит 20 лет

За участие в войне против Украины чеху грозит 20 лет - Фото
Арест (фото - depositphotos.com)
07.08.2019, 10:04

25-летний Лукаш Н. воевал в Донбассе на стороне пророссийских террористов

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Чехии обвинил в терроризме еще одного чешского гражданина, воевавшего в Донбассе против Украины. 25-летнему Лукашу Н. грозит 20 лет тюремного заключения. Об этом сообщает Denik N со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам правоохранителей, Лукашу Н. было около 20 лет, когда он поехал в Донбасс, где присоединился к террористам. 

"Национальный центр по борьбе с организованной преступностью инициировал привлечение к ответственности одного человека за терроризм в связи с конфликтом на востоке Украины", - сообщает Мартин Нил из Генеральной прокуратуры Чехии. 

"Это человек из Карловых Вар, который принимал участие в боях против украинской армии. Мы не будем разглашать более детальную информацию, включая способ его поездки на восток Украины", - добавил прокурор, уточнив, что расследование только на начальном этапе. 

В Denik N отмечают, что Лукашу Н. повезло, что он выжил и вернулся домой, "потому что в войне в Донбассе погибло уже более 10 000 человек, в том числе несколько чешских граждан". 

Ранее стало известно, что 40-летнему гражданину Беларуси Алексею Ф., постоянно проживающему в Чехии и воевавшему в Донбассе против Украины, грозит 15 лет тюрьмы за терроризм

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война Донбасс чехия терроризм
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