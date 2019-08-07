За участие в войне против Украины чеху грозит 20 лет

Арест (фото - depositphotos.com)

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Чехии обвинил в терроризме еще одного чешского гражданина, воевавшего в Донбассе против Украины. 25-летнему Лукашу Н. грозит 20 лет тюремного заключения. Об этом сообщает Denik N со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам правоохранителей, Лукашу Н. было около 20 лет, когда он поехал в Донбасс, где присоединился к террористам.

"Национальный центр по борьбе с организованной преступностью инициировал привлечение к ответственности одного человека за терроризм в связи с конфликтом на востоке Украины", - сообщает Мартин Нил из Генеральной прокуратуры Чехии.

"Это человек из Карловых Вар, который принимал участие в боях против украинской армии. Мы не будем разглашать более детальную информацию, включая способ его поездки на восток Украины", - добавил прокурор, уточнив, что расследование только на начальном этапе.

В Denik N отмечают, что Лукашу Н. повезло, что он выжил и вернулся домой, "потому что в войне в Донбассе погибло уже более 10 000 человек, в том числе несколько чешских граждан".

Ранее стало известно, что 40-летнему гражданину Беларуси Алексею Ф., постоянно проживающему в Чехии и воевавшему в Донбассе против Украины, грозит 15 лет тюрьмы за терроризм.