Воевавшему в Донбассе боевику в Чехии грозит 15 лет за терроризм

Фото: depositphotos.com

40-летнему гражданину Беларуси Алексею Ф., постоянно проживающему в Чехии и воевавшему в Донбассе против Украины, грозит 15 лет тюрьмы за терроризм. Об этом сообщает Радио Прага.

В период с 2014 по 2016 год беларус несколько раз выезжал на территорию временно оккупированной части Донбасса, где участвовал в боях на стороне гибридных войск РФ. Затем он возвращался в Чехию.

В 2018 году им заинтересовался чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью.

"В июле правоохранительные органы открыли в отношении иностранного гражданина дело в связи с участием в вооруженном конфликте", – заявил сотрудник Верховной прокуратуры Марек Бодлак.

Заместитель верховного прокурора Чехии Адам Башны объяснил, что, согласно чешским законам, присоединение к сепаратистам является преступлением.

"Поведение лиц, воюющих на стороне повстанцев против законной, признанной на международном уровне власти Украины, должно с юридической точки зрения быть квалифицировано только как преступление", – заявил Башны.

Алексей Ф. не впервые задерживается полицией. На сегодняшний день он отбывает наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. Документ о предъявлении обвинения в терроризме был вручен подозреваемому в тюремной камере.

Ранее у Зеленского анонсировали закон о сотрудничестве с оккупантами.