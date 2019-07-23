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Воевавшему в Донбассе боевику в Чехии грозит 15 лет за терроризм

Воевавшему в Донбассе боевику в Чехии грозит 15 лет за терроризм - Фото
Фото: depositphotos.com
23.07.2019, 09:39

После участия в войне против Украины белорусом Алексеем Ф. (постоянно проживает в Чехии) заинтересовались правоохранительные органы

40-летнему гражданину Беларуси Алексею Ф., постоянно проживающему в Чехии и воевавшему в Донбассе против Украины, грозит 15 лет тюрьмы за терроризм. Об этом сообщает Радио Прага

В период с 2014 по 2016 год беларус несколько раз выезжал на территорию временно оккупированной части Донбасса, где участвовал в боях на стороне гибридных войск РФ. Затем он возвращался в Чехию.  

В 2018 году им заинтересовался чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью. 

"В июле правоохранительные органы открыли в отношении иностранного гражданина дело в связи с участием в вооруженном конфликте", – заявил сотрудник Верховной прокуратуры Марек Бодлак.

Заместитель верховного прокурора Чехии Адам Башны объяснил, что, согласно чешским законам, присоединение к сепаратистам является преступлением.

"Поведение лиц, воюющих на стороне повстанцев против законной, признанной на международном уровне власти Украины, должно с юридической точки зрения быть квалифицировано только как преступление", – заявил Башны.

Алексей Ф. не впервые задерживается полицией. На сегодняшний день он отбывает наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. Документ о предъявлении обвинения в терроризме был вручен подозреваемому в тюремной камере.

Ранее у Зеленского анонсировали закон о сотрудничестве с оккупантами. 

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чехия днр терроризм
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