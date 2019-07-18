У Зеленского анонсировали закон о сотрудничестве с оккупантами

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После выборов команда президента Владимира Зеленского подаст законопроект о дифференциации ответственности за сотрудничество с оккупационными администрациями на территориях Донецкой, Луганской областей и в Крыму. Об этом theБабелю рассказал советник команды президента по политическим вопросам Никита Потураев.

По его словам, на оккупированных территориях от Украины ждут четких сигналов об их мере ответственности.

"Ведь те, кто прямо работали в оккупационной администрации, те, кто сотрудничали с этими администрациями сознательно или вынужденно, и люди, которые просто живут на этих территориях и ни в чем не виноваты, должны понимать четко, что их ждет здесь", — сказал Потураев.

Он сообщил, что в законе будут предусмотрены разные наказания в зависимости от того, как именно человек сотрудничал с оккупантами.

В 2018 году проект закона о прощении разработала правозащитная организация Сила права. В документе речь шла об амнистии некоторых категорий коллаборантов и боевиков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.