"Диверсант, делал бомбы". СБУ задержала гражданина России: фото

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте. Сообщение о задержании опубликовано на странице СБУ в Facebook.
Оперативники задокументировали, что диверсант изготавливал самодельные бомбы, а также проводил разведку вблизи аэродрома ВСУ.
Контрразведчики изъяли взрывные устройства и специализированную литературу по изготовлению бомб.
Продолжается досудебное расследование.
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