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"Диверсант, делал бомбы". СБУ задержала гражданина России: фото

"Диверсант, делал бомбы". СБУ задержала гражданина России: фото - Фото
Фото: СБУ
08.08.2019, 18:18

Россиянина подозревают в подготовке диверсии на военном аэродроме

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте. Сообщение о задержании опубликовано на странице СБУ в Facebook.

Оперативники задокументировали, что диверсант изготавливал самодельные бомбы, а также проводил разведку вблизи аэродрома ВСУ.

Контрразведчики изъяли взрывные устройства и специализированную литературу по изготовлению бомб.

Продолжается досудебное расследование.

  • В июне СБУ задержала диверсанта, который планировал взорвать водоканал в Харьковской области

 Читайте также: Взрыв авто офицера ГУР в Киеве: диверсант "ожил": видео

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