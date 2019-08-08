"Диверсант, делал бомбы". СБУ задержала гражданина России: фото

Фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте. Сообщение о задержании опубликовано на странице СБУ в Facebook.

Оперативники задокументировали, что диверсант изготавливал самодельные бомбы, а также проводил разведку вблизи аэродрома ВСУ.

Контрразведчики изъяли взрывные устройства и специализированную литературу по изготовлению бомб.

Продолжается досудебное расследование.

В июне СБУ задержала диверсанта, который планировал взорвать водоканал в Харьковской области

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