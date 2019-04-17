Взрыв авто офицера ГУР в Киеве: диверсант "ожил": видео

Российский диверсант, который пострадал от преждевременной детонации взрывного устройства во время закладки его под автомобиль офицера Главного управления разведки (ГУР) в Голосеевском районе Киева, не погиб и дал показания в суде. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

Грицак напомнил, что 4 апреля во время попытки заложить взрывчатку под автомобиль украинского военного разведчика произошел самоподрыв.

Реклама

"В результате этого самоподрыва исполнитель, он же руководитель российской диверсионно-террористической группы, получил тяжкие телесные повреждения", - сказал Грицак. "Исполнитель неудачной попытки минирования автомобиля (...) остался жив, хотя он и находится сейчас в тяжелом состоянии (...) Он находится в больнице, он арестован", - добавил он.

Глава СБУ подчеркнул, что исполнителем является гражданин РФ Алексей Комарычев, 17 января 1978 года рождения, постоянно проживает в Москве. По его словам, в разные периоды жизни Комарычев проходил службу как офицер полка охраны правительства Москвы и Федеральной службы России по контролю за обращением наркотиков. В 2016 году, сказал он, Комарычев был уволен при компрометирующих обстоятельствах с места службы, находился под стражей.

"По нашим данным, под давлением ФСБ поступил на работу в военную разведку", - сказал глава СБУ.

Смотрите также: Камеры засняли момент взрыва авто офицера ГУР в Киеве: видео 18+

Ранее Грицак на брифинге сообщил, что организатором убийств полковника СБУ Александра Хараберюша и командира спецназа ГУР Максима Шаповала, а также неудачной попытки подрыва авто украинского офицера, был начальник департамента контрразведки ФСБ России Дмитрий Минаев.

В ночь на 4 апреля в Голосеевском районе Киева взорвался припаркованный возле одного из торговых центров автомобиль. Произошла преждевременная детонация взрывного устройства - подрывника в тяжелом состоянии госпитализировали. Позже появилась информация, что он умер в больнице.