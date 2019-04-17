СБУ назвала организатора убийств Хараберюша и Шаповала: видео

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Организатором убийств был начальник департамента контрразведки ФСБ России

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Убийства полковника СБУ Александра Хараберюша и командира спецназа Главного управления разведки (ГУР) Максима Шаповала организовал начальник департамента контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

"Настоящим организатором убийств, вследствие которых погибли Александр Хараберюш и Максим Шаповал, и должен был быть ликвидирован еще один офицер украинских спецслужб, является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев, начальник департамента контрразведывательных операций Федеральной службы службы безопасности РФ", - сказал он.

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Грицак подчеркнул, что в дни подрыва автомобилей Хараберюша и Шаповала, Минаев лично контролировал финальную фазу операций находясь в так называемом центре спецопераций МГБ ДНР в Донецке.

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Генерал-майор ГУР Максим Шаповал погиб 27 июня 2017 года в результате подрыва автомобиля в Киеве. В честь него названа улица.

31 марта 2017 года в результате взрыва внедорожника в жилом квартале Мариуполя погиб сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш. Радиоуправляемая магнитная мина была установлена ночью женщиной-диверсантом. 31 октября в СБУ заявили о задержании подозреваемой в убийстве. Ею оказалась Прасолова Юлия Владимировна, которая жила в Донецке и приехала в Одессу, чтобы сделать биометрический паспорт, рассказал Грицак. Он добавил, что за убийство ей было обещано $15 тыс. 

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Теги: Максим Шаповал, Александр Хараберюш, василий грицак, сбу, организатор, Дмитрий Минаев
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