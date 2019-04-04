Камеры засняли момент взрыва авто офицера ГУР в Киеве: видео 18+

Камеры видеонаблюдения в Киеве засняли момент установки взрывчатки на автомобиль Chevrolet Epicа украинского офицера разведки и преждевременную ее детонацию. Видео опубликовано в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

Взрыв на столичных Теремках в Голосеевском районе столицы произошел сегодня, 4 апреля, около 02:00 ночи. Подрывник лишился части руки и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он задержан. Владелец авто, против которого, вероятно, планировалась диверсия, не пострадал.

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На своей странице в Facebook советник главы СБУ Ярослав Антоняк написал, что закладчик взрывчатки "пробовал украинского разведчика взорвать".

Антоняк уточнил, что перед этим взорвали руководителя владельца авто - Максима Шаповала. Командир спецназа Главного управления разведки (ГУР), генерал-майор Шаповал погиб 27 июня 2017 года в результате подрыва автомобиля в Киеве. В честь него названа улица.

Ранее сегодня журналист Юрий Бутусов сообщил, что взорванный на парковке автомобиль принадлежал офицеру ГУР, который принимал участие в операции объединенных сил в Донбассе. Минобороны пока не подтвердило и не опровергло принадлежность к военной разведке владельца взорванного авто.