Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.04.2019, 11:27

Взрыв авто в Киеве: неудачная диверсия РФ против разведчика - СМИ

Взрыв авто в Киеве: неудачная диверсия РФ против разведчика - СМИ - Фото
Фото: kiev.informator.ua

Журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свой инсайд пишет, что ночное происшествие по улице Вильямса, 6А - это покушение диверсанта на жизнь офицера ГУР

Реклама
Реклама

Взорванный на парковке супермаркета в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epicа якобы принадлежал офицеру Главного управления разведки, который принимал участие в операции объединенных сил в Донбассе. Об этом со ссылкой на свои данные пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, причина взрыва - диверсия.

Реклама

Злоумышленник, утверждает журналист, пытался установить фугас под днище авто, однако детонация самодельного взрывного устройства произошла преждевременно. В результате этого возможный диверсант получил серьезные ранения (оторвало кисть руки) и был задержан.

Читайте также: Радиоуправляемый терроризм: новая тактика Москвы

"Украинский офицер не пострадал. Диверсант находится под надежной охраной. По предварительным данным, это гражданин одной из стран Средней Азии. Ведется следствие. Очевидно, что враг вел наблюдение за машиной, скорее всего, действовал в составе группы", - пояснил Бутусов.

Место инцидента на карте района Киева:

Впервые, по его словам, удалось захватить "закладчика" мины.

"Война с Россией продолжается, фронт проходит даже здесь, в столице", - резюмировал журналист.

Ранее в полиции заявили, что эта машина принадлежит местной жительнице. Открыто уголовное дело за покушение на убийство и незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

Отправить:
Распечатать:
Теги: агрессия России, взрыв, война в донбассе, гур, диверсия, юрий бутусов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 