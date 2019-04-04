Взрыв авто в Киеве: неудачная диверсия РФ против разведчика - СМИ

Фото: kiev.informator.ua

Взорванный на парковке супермаркета в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epicа якобы принадлежал офицеру Главного управления разведки, который принимал участие в операции объединенных сил в Донбассе. Об этом со ссылкой на свои данные пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, причина взрыва - диверсия.

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Злоумышленник, утверждает журналист, пытался установить фугас под днище авто, однако детонация самодельного взрывного устройства произошла преждевременно. В результате этого возможный диверсант получил серьезные ранения (оторвало кисть руки) и был задержан.

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"Украинский офицер не пострадал. Диверсант находится под надежной охраной. По предварительным данным, это гражданин одной из стран Средней Азии. Ведется следствие. Очевидно, что враг вел наблюдение за машиной, скорее всего, действовал в составе группы", - пояснил Бутусов.

Место инцидента на карте района Киева:

Впервые, по его словам, удалось захватить "закладчика" мины.

"Война с Россией продолжается, фронт проходит даже здесь, в столице", - резюмировал журналист.

Ранее в полиции заявили, что эта машина принадлежит местной жительнице. Открыто уголовное дело за покушение на убийство и незаконное обращение с взрывчатыми веществами.