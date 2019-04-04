В Киеве взорвался автомобиль, мужчина в тяжелом состоянии: видео

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ЧП на Теремках произошло около 02:00 ночи

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В ночь на 4 апреля в Голосеевском районе Киева взорвался припаркованный возле одного из торговых центров автомобиль. Об этом сообщает Нацполиция Киева.

ЧП произошло около 02:00 ночи. В результате взрыва Chevrolet Epica один человек получил ранения, он в тяжелом состоянии госпитализирован.

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Полиция говорит, что авто принадлежит местной жительнице.

Открыто уголовное производство по статьям за покушение на убийство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Как пишет Информатор, пострадавший мужчина по неизвестным причинам оказался возле машины в момент взрыва. Ему, по неподтвержденным данным, оторвало кисть руки.

Фото: Нацполиция

Видео: Информатор

3 апреля в Одессе под припаркованным автомобилем BMW произошел взрыв, в результате чего машину с водителем, который находился внутри, отбросило на трамвайные рельсы. Полиция назвала предварительную причину.

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Теги: взрыв, киев, видео, автомобиль
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