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03.04.2019, 20:12

Полиция назвала предварительную причину взрыва в Одессе

Полиция назвала предварительную причину взрыва в Одессе - Фото
Фото: dumskaya.net

Взрыв не связан с использованием взрывчатых веществ или устройств

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По предварительной информации, взрыв в Одессе под автомобилем BMW произошел во время проверки новой газовой трубы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Взрыв не связан с использованием взрывчатых веществ или устройств, заверили в полиции.

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В результате на дороге образовался провал, несколько автомобилей получили механические повреждения.

Сегодня в Одессе под припаркованным автомобилем BMW произошел взрыв, в результате чего машину с водителем, который находился внутри, отбросило на трамвайные рельсы. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Теги: взрыв, газ, одесса
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