В Одессе под припаркованным BMW прогремел взрыв: фото

В Одессе под припаркованным автомобилем BMW произошел взрыв, в результате чего машину с водителем, который находился внутри, отбросило на трамвайные рельсы. Об этом сообщает Думская.

По информации издания, взрыв прогремел между 6-й и 7-й станциями Большого Фонтана.

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В результате взрыва повреждено дорожное покрытие.

В полиции Одесской области корреспонденту LIGA.net подтвердили информацию о взрыве.

Там сообщили, что, по предварительным данным, причиной взрыва было не взрывное устройство. Пострадавших в результате инцидента нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Позже Думская написала, что, предположительно, взорвалось газовое оборудование автомобиля.