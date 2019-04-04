Покушение на сотрудника спецслужб: подозреваемый умер - видео

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Подозреваемый умер, не приходя в сознание

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Подозреваемый в подрыве автомобиля украинского разведчика умер в больнице в Киеве. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Также спикер ГПУ опубликовал видео с камер наблюдения, на котором человек с собакой заходит на парковку, приближается к автомобилю, наклоняется и потом практически сразу происходит взрыв.

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"4 апреля около 3:17 в городе Киеве неустановленным лицом совершено покушение на совершение террористического акта в отношении сотрудника спецслужбы Украины путем попытки минировании автомобиля последнего. Во время закладки взрывчатки в результате срабатывания взрывного устройства указанное лицо получило многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести, от которых скончалось в больнице, не приходя в сознание", - заявил Лысенко.

Ранее сегодня сообщалось, что взорванный на парковке супермаркета в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epicа якобы принадлежал офицеру Главного управления разведки, который принимал участие в операции объединенных сил в Донбассе. Злоумышленник пытался установить фугас под днище авто, однако детонация самодельного взрывного устройства произошла преждевременно. В результате этого возможный диверсант получил серьезные ранения и был задержан.

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Теги: взрыв, киев, теракт, гур, диверсия
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