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СБУ задержала боевика террористической организации ЛНР: видео

СБУ задержала боевика террористической организации ЛНР: видео - Фото
Станица Луганская (фото - ЕРА)
12.08.2019, 18:00

Осенью 2015 года местный житель принимал участие в боях против сил АТО, но покинул ряды боевиков, увидев масштабы наркомании

В Луганской области СБУ задержала бывшего боевика террористической организации ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.

Контрразведка установила, что местный житель в августе 2015 года вступил в ряды так называемой "Народной милиции ЛНР", прошел подготовку в учебном центре боевиков в Луганске. До ноября 2015 года он участвовал в боевых боях против сил АТО в районе трассы Бахмутка.

По словам задержанного, увидев масштабы наркомании среди боевиков, он понял, что сделал ошибочный выбор, и покинул ряды незаконных вооруженных формирований.

  • Бывший боевик был задержан на блок-посту в Станично-Луганскому районе, когда пытался попасть на подконтрольную Украине территорию, чтобы получить паспорт.
  • 9 августа сотрудники Нацполиции задержали 27-летнего луганчанина, который, возможно, служил в так называемой народной милиции ЛНР: видео.
  • 17 июля стало известно, что СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего российский зенитно-ракетный комплекс Бук, из которого ровно пять лет назад над Донбассом был сбит Боинг-777 Малазийских авиалиний.

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