СБУ задержала боевика террористической организации ЛНР: видео

В Луганской области СБУ задержала бывшего боевика террористической организации ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.
Контрразведка установила, что местный житель в августе 2015 года вступил в ряды так называемой "Народной милиции ЛНР", прошел подготовку в учебном центре боевиков в Луганске. До ноября 2015 года он участвовал в боевых боях против сил АТО в районе трассы Бахмутка.
По словам задержанного, увидев масштабы наркомании среди боевиков, он понял, что сделал ошибочный выбор, и покинул ряды незаконных вооруженных формирований.
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