СБУ задержала боевика террористической организации ЛНР: видео

Станица Луганская (фото - ЕРА)

В Луганской области СБУ задержала бывшего боевика террористической организации ЛНР, сообщает пресс-служба ведомства.

Контрразведка установила, что местный житель в августе 2015 года вступил в ряды так называемой "Народной милиции ЛНР", прошел подготовку в учебном центре боевиков в Луганске. До ноября 2015 года он участвовал в боевых боях против сил АТО в районе трассы Бахмутка.

По словам задержанного, увидев масштабы наркомании среди боевиков, он понял, что сделал ошибочный выбор, и покинул ряды незаконных вооруженных формирований.

Бывший боевик был задержан на блок-посту в Станично-Луганскому районе, когда пытался попасть на подконтрольную Украине территорию, чтобы получить паспорт.

9 августа сотрудники Нацполиции задержали 27-летнего луганчанина, который, возможно, служил в так называемой народной милиции ЛНР: видео.

17 июля стало известно, что СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего российский зенитно-ракетный комплекс Бук, из которого ровно пять лет назад над Донбассом был сбит Боинг-777 Малазийских авиалиний.

Читайте также: "Это бессилие государства". Кулеба об инциденте в Станице