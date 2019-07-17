СБУ об MH17: Задержан водитель автотягача, перевозившего ЗРК Бук

MH17 (фото - EPA)

СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего российский зенитно-ракетный комплекс Бук, из которого ровно пять лет назад над Донбассом был сбит Боинг-777 Малазийских авиалиний. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Он продемонстрировал видео, как по уже оккупированному Донецку на тягаче везут пусковую установку.

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине", — сказал Маяков.

Он не уточнил, когда именно задержали водителя, также не назвал его фамилию.

СБУ установила более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки "Бук-М" с территории России, из которой был сбит самолет Боинга-777 Малайзийских авиалиний рейса MH17.

Ранее СМИ сообщили о задержании СБУ "командира ПВО" боевиков террористической организации ДНР Владимира Цемаха, который проходит по делу МН17.