Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.07.2019, 14:36

СБУ об MH17: Задержан водитель автотягача, перевозившего ЗРК Бук

СБУ об MH17: Задержан водитель автотягача, перевозившего ЗРК Бук - Фото
MH17 (фото - EPA)

В СБУ не уточнили, когда именно задержали водителя, также не назвали его фамилию

СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего российский зенитно-ракетный комплекс Бук, из которого ровно пять лет назад над Донбассом был сбит Боинг-777 Малазийских авиалиний. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Он продемонстрировал видео, как по уже оккупированному Донецку на тягаче везут пусковую установку.

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине", — сказал Маяков.

Он не уточнил, когда именно задержали водителя, также не назвал его фамилию.

СБУ установила более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки "Бук-М" с территории России, из которой был сбит самолет Боинга-777 Малайзийских авиалиний рейса MH17. 

Ранее СМИ сообщили о задержании СБУ "командира ПВО" боевиков террористической организации ДНР Владимира Цемаха, который проходит по делу МН17.

Отправить:
Распечатать:
Теги: MH17, боинг, бук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 