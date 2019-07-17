MH17: СБУ установила более 150 причастных к транспортировке Бука

Служба безопасности Украины установила более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки "Бук-М" с территории России, из которой был сбит самолет Боинга-777 Малайзийских авиалиний рейса MH17. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Главное следственное управлением СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса.
В пресс-службе подчеркнули, что следствие установило:
"Сейчас материалы уголовного производства против указанных подозреваемых лиц в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства передаются компетентному органу Королевства Нидерландов для осуществления их дальнейшего уголовного преследования", - отметили в пресс-службе.
Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
Были названы первые подозреваемые: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где они сейчас. В 2019-м СБУ похитила из ОРДЛО боевика, который может стать свидетелем по этому делу. РФ назвала все "голословными обвинениями", Путин отказался признавать результаты расследования, а США и Британия призвали ее сотрудничать.
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