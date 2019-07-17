Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.07.2019, 12:22

MH17: СБУ установила более 150 причастных к транспортировке Бука

MH17: СБУ установила более 150 причастных к транспортировке Бука - Фото
Фото: EPA

Пять лет назад боевики сбили во временно оккупированном Донбассе пассажирский лайнер рейса MH17, жертвам стали 298 человек

Служба безопасности Украины установила более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки "Бук-М" с территории России, из которой был сбит самолет Боинга-777 Малайзийских авиалиний рейса MH17. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главное следственное управлением СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса.

В пресс-службе подчеркнули, что следствие установило:

  • точное время и маршрут, по которому самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса "Бук-М" была незаконно перемещена из РФ в Украину;
  • время запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету и место ее старта;
  • время и маршрут, по которому "Бук-М" был вывезен в Россию;
  • более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки "Бук-М" с территории России во временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей и обратно в РФ, ее охрану и вывод на боевые позиции для осуществления запуска ракеты по самолету.

"Сейчас материалы уголовного производства против указанных подозреваемых лиц в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства передаются компетентному органу Королевства Нидерландов для осуществления их дальнейшего уголовного преследования", - отметили в пресс-службе.

Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

Были названы первые подозреваемые: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где они сейчас. В 2019-м СБУ похитила из ОРДЛО боевика, который может стать свидетелем по этому делу. РФ назвала все "голословными обвинениями", Путин отказался признавать результаты расследования, а США и Британия призвали ее сотрудничать.

Читайте также: Обращение семей погибших в лайнере MH17 к Путину: полный текст

Отправить:
Распечатать:
Теги: сбу, boeing 777, мн17, бук, доказательства
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 