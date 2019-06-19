Журналисты выяснили, где сейчас подозреваемые по делу МН17

Игорь Гиркин (скриншот с видео)

Как минимум двое из подозреваемых в причастности к катастрофе Boeing 777 рейса МН17 живут сейчас на территории Российской Федерации, еще одного, возможно, уже нет в живых. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), по версии следствия, был ключевой фигурой в организации транспортировки "Бука" из Донецка в поселок Снежное. Именно оттуда, предположительно, стреляли по Boeing 777.

Вскоре после этого Дубинский был вынужден покинуть восток Украины из-за конфликта с другими главарями террористической организации ДНР. По данным ВВС, сейчас он живет в Ростовской области РФ.

В издании отметили, что ранее связывались с предполагаемым Дубинским (его имя было обнародовано в расследовании Bellingcat). Собеседник журналистов отрицал свою причастность к атаке на самолет.

Сергей Гиркин (Стрелков), по данным Радио Свобода, живет сейчас в Москве.

"Никаких комментариев, кроме тех, что были ранее. Ополчение Боинг не сбивало, больше я ничего не комментирую" – заявил он в комментарии ВВС.

Леонид Харченко (позывной "Крот"), как считают расследователи, летом 2014 года командовал различными подразделениями "разведки ГРУ ДНР". В апреле 2015 года он еще находился в Донбассе.

Что случилось с Харченко после 2015 года - неизвестно. По одной из версий, он переехал в Россию, поселился в Ростовской области и вскоре был убит, пишет издание.

Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), по данным Bellingcat, прибыл в Донбасс весной 2014 года. Чуть позже он возглавил "2-й отдел ГРУ ДНР". Находился рядом с "Буком" в момент пуска ракеты.

По информации Радио Свобода, россиянин Пулатов в 2017 году писал, что находится "на нашей территории".

Сегодня Объединенная следственная группа (JIT), расследующая падение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing 777 Малазийских авиалиний, обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к этой трагедии летом 2014 года.