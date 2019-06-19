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19.06.2019, 13:40

Падение MH17. Названы подозреваемые - трое россиян и украинец

Падение MH17. Названы подозреваемые - трое россиян и украинец - Фото
На месте падения обломков лайнера рейса MH17 (фото - ЕРА)

Сегодня названы имена не всех, кому предъявят обвинение: расследование не заканчивается. Далее должен заработать уголовный суд Схипхола (Нидерланды).

Объединенная следственная группа (JIT), расследующая падение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing 777 Малазийских авиалиний, обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к этой трагедии летом 2014 года. Об этом со ссылкой на прокуратуру Нидерландов сообщил местный канал RTL.

Названы четыре имени:

- Игорь Гиркин (прозвище "Стрелков", позывной "Стрелок");
- Сергей Николаевич Дубинский, позывной "Хмурый";
- Олег Юлдашевич Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф";
- Леонид Владимирович Харченко, позывной "Крот", гражданин Украины.

Дубинский
Уроженец Нескучного, Донецкая область, родился 9 августа 1962 года. Проживал в Ростов-на-Дону, РФ, россиянин. Летом 2014-го был "главой ГРУ ДНР" в подчинении у Гиркина. Киев утверждает: это сотрудник ГРУ РФ. Именно он запросил поставку ЗРК для защиты боевиков к югу от Снежного. 17 июля лично координировал транспортировку прибывшей установки до места пуска. Причастен к эвакуации "Бука" назад в РФ после сбития MH17. Приказывал охранять "Бука" в районе места пуска к югу от Снежного. Его группа могла сыграть важную роль в решении сбить MH17, предполагая, что это был самолет противника.

Пулатов
Уроженец Ульяновска, РФ, дата рождения - 24 июля 1966 года. Летом 2014-го был "главой 2-го отдела ГРУ ДНР" в подчинении у Дубинского. Бывший подполковник ВС РФ. Вероятно, причастен к охране "Бука" на месте пуска ракеты.

Харченко
Уроженец Константиновки, Донецкая область. С 6 июля 2014 года, по данным Bellingcat, был командиром "разведбатальона Крота" во "2-м отделе ГРУ ДНР", до того - "комендант" Константиновки. Охранял Бук в районе места пуска ракеты к югу от Снежного. Возможно, также координировал транспортировку ЗРК из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию Бука в РФ.

Им предъявят обвинения в убийстве, сообщил источник. Суд начнется не ранее весны 2020 года.

Волонтерская группа расследователей Bellingcat, которая зачастую дает больше информации, чем JIT, показала сегодня новый доклад. Именно они установили, что доставку Бука курировал офицер ГРУ Олег Иванников, известный по прозвищу "Андрей Иванович" и позывному "Орион".

Обновляется...

Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

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Теги: расследование, война в донбассе, подозреваемый, MH17, бук
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