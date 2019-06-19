Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.06.2019, 13:34

В Bellingcat назвали причастных к сбитию MH17 террористов: доклад

В Bellingcat назвали причастных к сбитию MH17 террористов: доклад - Фото
Игорь Гиркин (скриншот из видеозаписи)

Новый отчет группы расследователей занимает почти 100 страниц: там имена и фото возможных причастных к трагедии, а также множество схем и улик

Волонтерская исследовательская группа Bellingcat назвала тех, кто, по их информации, причастен к падению пассажирского Боинга-777 в Донбассе летом 2014 года.

Новый доклад опубликован на сайте группы за час до пресс-конференции Объединенной следственной группы (JIT), где назовут имена первых подозреваемых.

Bellingcat считает причастными таких лиц:

- Игорь Гиркин (прозвище "Стрелков");
- Сергей Дубинский (прозвище "Хмурый");
- Олег Пулатов (прозвища "Гюрза" и "Халиф");
- Леонид Харченко (позывной "Крот");
- Эдуард Гильязов (позывной "Рязань");
- Сергей Поваляев (позывной "Боцман");
- Валерий Стельмах ("Наемник" и "Батя");
- Игорь Украинец (позывной "Минёр");
- Александр Ходаковский (позывной "Скиф");
- Александр Семенов (прозвище "Сан Саныч");
- Игорь Безлер (прозвище "Бес") и его группа;
- батальон Восток.

Организационная схема, на которой отмечено положение большинства лиц, присутствующих или упомянутых на прослушках СБУ, в иерархической структуре террористической организации "ДНР" в июле 2014 года (нажмите, чтобы увеличить):

Расследователи пишут, что Гиркин заранее знал о переброске ЗРК Бук из России в Донбасс и был на связи с теми, кто перемещал комплекс на украинской территории. Главным по транспортировке Бука по меньшей мере в день катастрофы и после нее назван российский генерал Дубинский.

Остальные лица из схемы координировали передвижения ЗРК, охраняли его с экипажем, давали ошибочную идентификацию самолета-цели и т.д.

Полная версия доклада со схемами, фото и другими материалами доступна здесь на 96 страницах.

Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Первые выводы следствия: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений. РФ все отрицает.

Отправить:
Распечатать:
Теги: расследование, война в донбассе, MH17, bellingcat, игорь гиркин, стрелков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 