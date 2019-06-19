В Bellingcat назвали причастных к сбитию MH17 террористов: доклад

Игорь Гиркин (скриншот из видеозаписи)

Волонтерская исследовательская группа Bellingcat назвала тех, кто, по их информации, причастен к падению пассажирского Боинга-777 в Донбассе летом 2014 года.

Новый доклад опубликован на сайте группы за час до пресс-конференции Объединенной следственной группы (JIT), где назовут имена первых подозреваемых.

Bellingcat считает причастными таких лиц:

- Игорь Гиркин (прозвище "Стрелков");

- Сергей Дубинский (прозвище "Хмурый");

- Олег Пулатов (прозвища "Гюрза" и "Халиф");

- Леонид Харченко (позывной "Крот");

- Эдуард Гильязов (позывной "Рязань");

- Сергей Поваляев (позывной "Боцман");

- Валерий Стельмах ("Наемник" и "Батя");

- Игорь Украинец (позывной "Минёр");

- Александр Ходаковский (позывной "Скиф");

- Александр Семенов (прозвище "Сан Саныч");

- Игорь Безлер (прозвище "Бес") и его группа;

- батальон Восток.

Организационная схема, на которой отмечено положение большинства лиц, присутствующих или упомянутых на прослушках СБУ, в иерархической структуре террористической организации "ДНР" в июле 2014 года (нажмите, чтобы увеличить):

Расследователи пишут, что Гиркин заранее знал о переброске ЗРК Бук из России в Донбасс и был на связи с теми, кто перемещал комплекс на украинской территории. Главным по транспортировке Бука по меньшей мере в день катастрофы и после нее назван российский генерал Дубинский.

Остальные лица из схемы координировали передвижения ЗРК, охраняли его с экипажем, давали ошибочную идентификацию самолета-цели и т.д.

Полная версия доклада со схемами, фото и другими материалами доступна здесь на 96 страницах.

Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Первые выводы следствия: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений. РФ все отрицает.