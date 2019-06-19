Дело МН17. Будут названы имена первых подозреваемых: трансляция

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Ожидается, что на пресс-конференции в Амстердаме будут названы первые имена - этим лицам затем объявят о подозрении

Сегодня в 14:00 по киевскому времени Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин крушения лайнера рейса МН17 в Донбассе летом 2014 года и выявления ответственных за это преступление, обнародует очередную порцию данных масштабного расследования.

Трансляцию будет вести YouTube-канал полиции Нидерландов. 

Вчера нидерландский общественный канал NOS назвал имена тех, кто (по их инсайдерской информации) якобы причастен к трагедии. Это:

- командующий 53-й зенитной бригадой (Курск) ВС РФ Сергей Мучкаев;
- бывший военнослужащий Иван Безъязыков, который подозревается Киевом в госизмене;
- бывший руководитель разведки "армии ДНР" (он же якобы отставной военных ВС РФ) Сергей Дубинский по прозвищу "Хмурый";
- бывшим заместитель "Хмурого" Олег Пулатов по прозвищу "Гюрза".

Полковник Безъязыков арестован и дает показания, Мучкаев все еще на службе в РФ, о Дубинском с 2017 года мало что известно, кроме того, что он живет в Ростовской области.

Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Год назад следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений. РФ все отрицает.

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Теги: JIT, расследование, война в донбассе, подозреваемый, MH17, бук
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