Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.06.2019, 15:44

СБУ огласила подозрения четырем фигурантам дела о рейсе MH17

СБУ огласила подозрения четырем фигурантам дела о рейсе MH17 - Фото
На месте падения обломков лайнера рейса MH17 (фото - ЕРА)

Среди подозреваемых в трагедии пассажирского лайнера - четверо россиян и украинец

В Службе безопасности Украины объявили подозрения фигурантам дела о сбивании Боинга-777 рейса МН17 над Донбассом летом 2014 года. Об этом пишет пресс-центр СБУ. 

Подозрения объявлены гражданам России Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, а также украинцу Леониду Харченко

Эти имена сегодня обнародовала Объединенная следственная группа. Там отмечают: это не все подозреваемые. 

Боинг рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. 

Читайте также: В Bellingcat назвали причастных к сбитию MH17 террористов: доклад

Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, MH17, подозрения, игорь гиркин, Сергей Дубинский, олег пилатов, леонид харченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 