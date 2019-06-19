СБУ огласила подозрения четырем фигурантам дела о рейсе MH17

На месте падения обломков лайнера рейса MH17 (фото - ЕРА)

В Службе безопасности Украины объявили подозрения фигурантам дела о сбивании Боинга-777 рейса МН17 над Донбассом летом 2014 года. Об этом пишет пресс-центр СБУ.

Подозрения объявлены гражданам России Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, а также украинцу Леониду Харченко.

Эти имена сегодня обнародовала Объединенная следственная группа. Там отмечают: это не все подозреваемые.

Боинг рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту.

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