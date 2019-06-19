Власти России отреагировали на выводы следствия по делу MH17

Сергей Лавров (фото - ЕРА)

В МИД РФ назвали обвинения Объединенной следственной группы (JIT) по делу MH17 в адрес трех россиян и украинца "абсолютно голословными". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", - говорится в заявлении.

В МИД РФ считают, что JIT пользуется "сомнительными источниками информации", а данные, предоставляемые следствию российской стороной, якобы игнорируются.

Также в российском ведомстве отрицают, что РФ отказывается полноценно сотрудничать со следствием.

Сегодня Объединенная следственная группа (JIT), расследующая падение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing 777 Малазийских авиалиний, обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии летом 2014 года.

В Русской службе ВВС выяснили, что как минимум двое из подозреваемых в причастности к катастрофе Boeing 777 рейса МН17 живут сейчас на территории Российской Федерации, еще одного, возможно, уже нет в живых.

Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский (Хмурый) заявили, что отказываются давать показания по этому делу.