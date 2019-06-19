Гиркин и Дубинский отказались давать показания по делу МН-17

Игорь Гиркин (скриншот с видео)

Подозреваемые в причастности к катастрофе Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский (Хмурый) заявили, что отказываются давать показания по этому делу. Об этом сообщает Интерфакс.

Ранее стало известно, что Нидерланды должны направить запрос в РФ с требованием допросить подозреваемых.

"Ополчение не имеет к этому отношения. Я даже не хочу это комментировать, ни я, ни другие ополченцы ни при чем", - заявил Гиркин.

В окружении Дубинского изданию сообщили, что он тоже не собирается давать показаний, "потому что не о чем".

"Сергей отошел от дел еще в 2014 году, и с тех пор живет в России. Никакого отношения к Боингу он не имеет, военными делами не занимается, живет непубличной жизнью", - сказал его представитель.

Сегодня Объединенная следственная группа (JIT), расследующая падение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing 777 Малазийских авиалиний, обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии летом 2014 года.

В Русской службе ВВС выяснили, что как минимум двое из подозреваемых в причастности к катастрофе Boeing 777 рейса МН17 живут сейчас на территории Российской Федерации, еще одного, возможно, уже нет в живых.