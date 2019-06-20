США отреагировали на оглашение первых имен фигурантов в деле MH17

Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Москве нужно принять все меры, чтобы перед судом в Гааге предстали все те фигуранты дела о крушении Боинга-777 летом 2014 года над Донбассом, которые находятся на территории России. Об этом заявил вчера после обнародования первых имен подозреваемых госсекретарь США Майкл Помпео, пишет пресс-служба Госдепартамента.

Вашингтон призвал РФ уважать резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН и придерживаться ее.

"Мы напоминаем требование Совбеза ООН о том, чтобы виновные <...> были привлечены к ответственности, и чтобы все государства в полной мере сотрудничали для установления ответственности. Все обвиняемые сегодня были членами пророссийских сил на востоке Украины", - сказал Помпео.

Он назвал вчерашний этап объявления первых подозрений "важной вехой в поисках правды".

"И мы по-прежнему уверены в профессионализме и способности голландской системы уголовного правосудия привлекать к ответственности виновных справедливым образом", - подчеркнул глава Госдепа.

Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019 года JIT назвала первых подозреваемых по делу о сбивании МН17: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. СБУ объявила им подозрение. Журналисты выяснили, где они сейчас. Их экстрадиции не будет. РФ назвала все "голословными обвинениями", а Британия призвала ее сотрудничать с Нидерландами.

Читайте также: МИД: Предстоит выяснить роль Аксенова в организации падения МН17