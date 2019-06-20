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20.06.2019, 06:24

МИД: Предстоит выяснить роль Аксенова в организации падения МН17

МИД: Предстоит выяснить роль Аксенова в организации падения МН17 - Фото
На месте падения обломков лайнера рейса MH17 (фото - ЕРА)

Министерство иностранных дел призывает Россию признать свою ответственность за поставки оружия и сотрудничать со следствием

Объединенной следственной группе (JIT), расследующей падение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing 777 Малазийских авиалиний, предстоит выяснить роль так называемого премьер-министра Крыма Сергея Аксенова и других лиц в организации катастрофы, которая произошла в июле 2014 года. Об этом говорится в заявлении МИД.

"МИД обращает внимание на то, что уголовное преследование подозреваемых в организации и совершении преступлений вокруг сбивания самолета неразрывно связано также и с ответственностью России, как государства, за грубое нарушение ряда международно-правовых норм", - отмечается в заявлении.

Среди них - положение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которая является предметом рассмотрения дела Украины против России в Международном суде ООН.

"Мы призываем РФ признать свою ответственность за поставки оружия и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2166 от 17 июля 2014 года" - говорится в заявлении.

19 июня 2019 года объединенная следственная группа обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии летом 2014 года.

В МИД РФ назвали обвинения Объединенной следственной группы (JIT) по делу MH17 в адрес трех россиян и украинца "абсолютно голословными".

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Теги: Россия, расследование, МИД, сергей аксенов, мн17
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