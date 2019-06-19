Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.06.2019, 15:43

Дело MH17. Экстрадиции Гиркина, Хмурого, Крота и Гюрзы не будет

Дело MH17. Экстрадиции Гиркина, Хмурого, Крота и Гюрзы не будет - Фото
Скриншот из видеозаписи пресс-конференции JIT

Суд в Гааге по делу об уничтожении пассажирского лайнера над летним Донбассом в 2014 году начнется 9 марта 2020 года

Объединенная следственная группа (JIT) по трагедии сбитого ракетой ЗРК Бук лайнера рейса МН17 не станет запрашивать экстрадицию четырех подозреваемых, имена которых сегодня были названы на пресс-конференции в Нидерландах: это не входит в задачи JIT.

19 июня 2019 года JIT назвала первых подозреваемых по делу о сбивании МН17: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Журналисты выяснили, где они сейчас.

Эта четверка, заявили на пресс-конференции в Нидерландах, "сможет изложить свои версии событий" на суде. Гиркин уже отказался, в окружении Дубинского говорят, что и он также.

В РФ направят запрос насчет данных о местонахождении троицы россиян, в Украину - о Харченко.

JIT снова призвала Кремль сотрудничать, отметив, что Москва уже больше года не реагирует на вопросы, к примеру, о местонахождении 17.07.2014 этой конкретной установки Бук или статусе "Хмурого" в то же время.

Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, в ходе следствия допрошены как свидетели 259 лиц, исследовано около 5,5 млрд веб-страниц (соцсети, блоги, форумы, видеохостинги), из которых сохранено около 700 млн ценных для расследования страниц.

"Можно понять дорожную карту следующих (подозрений): в фокусе следствия - российские военные и политики, которые выполняли и организовывали это преступление", - отметил глава ГПУ.

Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

Отправить:
Распечатать:
Теги: JIT, расследование, война в донбассе, подозреваемый, MH17, бук, игорь гиркин, Сергей Дубинский, леонид харченко, Олег Пулатов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 