Дело MH17. Экстрадиции Гиркина, Хмурого, Крота и Гюрзы не будет

Скриншот из видеозаписи пресс-конференции JIT

Объединенная следственная группа (JIT) по трагедии сбитого ракетой ЗРК Бук лайнера рейса МН17 не станет запрашивать экстрадицию четырех подозреваемых, имена которых сегодня были названы на пресс-конференции в Нидерландах: это не входит в задачи JIT.

19 июня 2019 года JIT назвала первых подозреваемых по делу о сбивании МН17: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Журналисты выяснили, где они сейчас.

Эта четверка, заявили на пресс-конференции в Нидерландах, "сможет изложить свои версии событий" на суде. Гиркин уже отказался, в окружении Дубинского говорят, что и он также.

В РФ направят запрос насчет данных о местонахождении троицы россиян, в Украину - о Харченко.

JIT снова призвала Кремль сотрудничать, отметив, что Москва уже больше года не реагирует на вопросы, к примеру, о местонахождении 17.07.2014 этой конкретной установки Бук или статусе "Хмурого" в то же время.

Как отметил генпрокурор Юрий Луценко, в ходе следствия допрошены как свидетели 259 лиц, исследовано около 5,5 млрд веб-страниц (соцсети, блоги, форумы, видеохостинги), из которых сохранено около 700 млн ценных для расследования страниц.

"Можно понять дорожную карту следующих (подозрений): в фокусе следствия - российские военные и политики, которые выполняли и организовывали это преступление", - отметил глава ГПУ.

Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).