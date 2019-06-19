Дело MH17. В Кремле отказались отвечать, выдадут ли россиян

Дмитрий Песков (фото - kremlin.ru)

В Кремле отказались отвечать на вопрос о выдаче Россией подозреваемых в причастности к атаке на лайнер Boeing 777 Малазийских авиалиний летом 2014 года в небе над Донбассом, передает УНИАН.

"Я не считаю возможным что-либо говорить эвентуально без каких-либо публикаций. Пока никаких публикаций нет, нечего обсуждать", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ему задали вопрос, передаст ли Россия следователям из Нидерландов четырех подозреваемых, или же возможны судебные действия против них в РФ.

"Второе. Вы знаете наше отношение к этому расследованию. Россия не имела возможности принимать в нем участие, хотя с самого начала, с первых дней этой трагедии проявляла инициативу и инициативно пыталась стать частью этого расследования этой чудовищной катастрофы", - подчеркнул Песков.

Ранее сегодня объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к этой трагедии - трое россиян и украинец.



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