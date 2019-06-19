MH17: Британия призвала РФ сотрудничать с Нидерландами

MH17 (фото - EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Россию сотрудничать со следователями и прокуратурой Нидерландов после объявления имен четырех подозреваемых в причастности к катастрофе рейса МН17, сбитого российскими военными над Донбассом в 2014 году. Об этом говорится в заявлении опубликованном на сайте МИД Великобритании.

Отмечается, что Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать Австралию и Нидерланды в их призыве к Российской Федерации взять на себя ответственность за катастрофу самолета МH17.

"Российская Федерация теперь должна в полной мере сотрудничать с прокуратурой и оказывать любую помощь, которую потребует следствие соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2166. Обвинения, выдвинутые сегодня против этих лиц, свидетельствуют о том, что международное сообщество единым фронтом выступает против безнаказанности виновных в этом подлом убийстве 298 невинных людей", - заявили в британском МИД.

Сегодня Объединенная следственная группа (JIT), расследующая падение в Донбассе пассажирского лайнера Boeing 777 Малазийских авиалиний, обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии летом 2014 года.

В Русской службе ВВС выяснили, что как минимум двое из подозреваемых в причастности к катастрофе Boeing 777 рейса МН17 живут сейчас на территории Российской Федерации, еще одного, возможно, уже нет в живых.

Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский (Хмурый) заявили, что отказываются давать показания по этому делу.

В МИД РФ назвали обвинения Объединенной следственной группы (JIT) по делу MH17 в адрес трех россиян и украинца "абсолютно голословными".