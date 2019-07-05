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05.07.2019, 06:56

Журналист пояснил, чем ценен захваченный "командир ПВО" боевиков

Журналист пояснил, чем ценен захваченный "командир ПВО" боевиков - Фото
Владимир Цемах (фото - соцсети)

Владимир Цемах, вероятно, поможет доказать участие первого главаря боевиков Гиркина и других военных РФ в развязывании войны и сбивании Боинга MH17

Похищенный в Снежном в результате спецоперации СБУ в тылу врага топ-террорист Владимир Цемах важен для следствия по той причине, что пока нет живого свидетеля преступления РФ с Боингом рейса MH17, который сбили рядом со Снежным. Об этом со ссылкой на свои источники пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его данным, около пяти лет назад Цемах стал "командиром отдельной роты ПВО" в захваченной боевиками городе Снежное, сформированной 7 июня 2014-го: это было первое отдельное подразделение ПВО гибридных войск России в Донбассе.

"Снежное имело ключевое оперативное значение для контроля коммуникаций с РФ, и противник спешно создавал здесь отряды наемников. Это подразделение подчинялось ("министру обороны Новороссии", - ред.) Гиркину, и принимало участие совместно с отрядом Гиркина в боях с украинскими войсками на границе. Цемах, несомненно, лично знал полевых командиров наемников, воевавших в районе Снежного. Он знал, кто именно организовывал атаки на украинские самолеты в приграничном районе", - пояснил Бутусов.

Гиркин рассказывал, что после выхода из Славянска отправился в Донецк, а оттуда в Снежное. Рота Цемаха, вероятно, в июле-августе 2014-го вместе с российскими военными атаковала самолеты и вертолеты ВСУ, добавил журналист. В октябре 2014 года роту включили в состав 1-й мотострелковой бригады ВС РФ в Донбассе, а сам Цемах получил "соцлифт" - звание "подполковник" и стал "замкомбрига" по ПВО. С той поры 1-я бригада оккупантов получила наименование "Славянская" - ее основой стали подчиненные Гиркину и воевавшие в Славянске подразделения.

Бутусов пишет, что сейчас роспропаганда "старается всячески приуменьшить" значение Цемаха, так как его свидетельства в международных судах якобы могут привести к тяжелым последствиям для режима в РФ.

Боинг был сбит военными из 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ. "Есть фото, видео перемещения Бука, есть аудиозаписи участников нападения на Боинг во главе с полковником ФСБ РФ Гиркиным. Но до сих пор в руках следствия нет живых свидетелей этого преступления", - пояснил Бутусов.

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Теги: гаага, спецоперация, MH17, ссо, юрий бутусов, владимир цемах
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