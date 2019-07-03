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03.07.2019, 18:17

Путин - премьеру Нидерландов: РФ не признает результатов по MH17

Путин - премьеру Нидерландов: РФ не признает результатов по MH17 - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Глава РФ пообщался о катастрофе рейса MH17 "практически со всеми участниками саммита G20", утверждает его пресс-секретарь

Президент России Владимир Путин во время саммита G20 в Осаке сказал премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, что РФ не признает результатов расследования катастрофы Боинга рейса MH17 в 2014-ом. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова

Песков заявил, что Путин провел аналогичные разговоры "практически со всеми участниками саммита".

Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших - граждане Нидерландов.

Ранее объединенная следственная группа назвала первых подозреваемых: четырех россиян и украинца. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где сейчас подозреваемые. РФ назвала все "голословными обвинениями".

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Теги: владимир путин, дмитрий песков, марк рютте, MH17
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