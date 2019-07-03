Путин - премьеру Нидерландов: РФ не признает результатов по MH17

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент России Владимир Путин во время саммита G20 в Осаке сказал премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, что РФ не признает результатов расследования катастрофы Боинга рейса MH17 в 2014-ом. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Песков заявил, что Путин провел аналогичные разговоры "практически со всеми участниками саммита".

Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших - граждане Нидерландов.

Ранее объединенная следственная группа назвала первых подозреваемых: четырех россиян и украинца. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где сейчас подозреваемые. РФ назвала все "голословными обвинениями".

Читайте также: . Премьер Малайзии по-прежнему не видит доказательств вины РФ