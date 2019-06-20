MH17. Премьер Малайзии по-прежнему не видит доказательств вины РФ

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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что "нет доказательств" тому, что Россия виновата в катастрофе лайнера рейса МН17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает Bloomberg.

По его мнению, обвинения в адрес России за катастрофу "с самого начала были политическим вопросом", а имеющиеся доказательства вины Кремля Мохамад назвал "слухами".

Ранее он говорил, что хотел бы видеть "более убедительные" доказательства того, что именно Россия сбила пассажирский рейс МН17.

Самолет рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

Вчера были названы первые подозреваемые по делу о крушении Боинга-777 над Донбассом в 2014 году: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где они сейчас. РФ назвала все "голословными обвинениями", а США и Британия призвали ее сотрудничать.