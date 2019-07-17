Обращение семей погибших в лайнере MH17 к Путину: полный текст

На месте падения обломков лайнера рейса MH17 (фото - ЕРА)

Российская Новая газета, журналист которой Павел Каныгин годами собирает данные об обстоятельствах гибели Боинга-777 над Донбассом, опубликовала присланное в редакцию заявление семей погибших в катастрофе людей.

Родственники жертв военного преступления России обратились к властям страны-оккупанта.

LIGA.net приводит полный текст этого заявления.

"Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим: самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России. Жестокое и бессмысленное действие отобрало жизнь у наших любимых.

Хотя пять лет спустя наше горе не столь обжигающее, оно по-прежнему безмерно. Смерть любимых, внезапная и насильственная, пронизывает нашу жизнь насквозь. Мы стали другими людьми.

Мы живем с утратой, насколько это возможно. Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда - потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление - установлена. Мы солидарны с семьями жертв катастрофы из Нидерландов, Малайзии и других стран и вместе с ними призываем российские власти:

- всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано;

- признать свою часть ответственности в уничтожении MH17;

- прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман.

Российское государство все еще не признало собственную причастность к гибели рейса MH17. Даже хуже - Россия распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося. В большом масштабе все это распространялось через социальные сети, а также через зависимые от государства СМИ.

Нам потребовалось время, чтобы осознать, что потоки взаимоисключающих версий были результатом организованной государством кампании по отвлечению внимания людей, искажению и отрицанию фактов. Российское правительство сделало все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена. Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным.

Мы понимаем, что никакое судебное разбирательство не утешит нашего горя, не уменьшит зияющую дыру в жизни. Тем не менее правда о MH17 существует, и это важно. На судебном процессе будут проверены все материалы следствия, а истина будет твердо установлена. И конечно, суд посылает важный сигнал: нельзя убить невинных и избежать последствий.

Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия.

Мы хотим, чтобы они ответили за содеянное. Мы продолжим призывать к этому, пока не восторжествует правосудие. И это лишь малое из того, что мы можем сделать".

Подписи:

Джейн Малкольм, Эндрю Малкольм, Гленда Чалмерс, Боб Чалмерс, Рут Скотт, Майкл Скотт, Эван Скотт, Дженна Скотт, Линдси Скотт — семья и близкие погибших Майкла Клэнси и Кэрол Клэнси

Пол Гард — член семьи погибшего Роджера и Джилл Гард

Серж и Вера Орешкины — члены семьи погибшего Виктора Орешкина

Мэтью Изекиль Сивананам, Мейбл Сусай Сивананам и Патрик Сивананам — семья погибшего Пола Сивананам

Мерин О'Брайен, Джон О'Брайен, Бронуин О'Брайен и Рик О’Брайен, Джин МакКендрик, Ширли Луби — семья и близкие погибшего Джэка О'Брайена

Тео Куи Венг, Лим Сви Им, Эвони Тео И Верн и Дэвид Тео Ки-Ен — семья и близкие погибшей Элейн Тео И Линг.

Нанда Турнье, Джуллиан Брайт и Джэк Брайт — семья и близкие погибших Хэнка Турнье и Инеке Вестервельд Турнье

Мэттью Хордер, Дэвид Хордер, Адам Хордер — семья погибших Сьюзан и Ховарда Хордер

Саллех Шамсуддин — член семьи бортпроводника Нур Шазаны

Джоан Пендер — сестра погибшей Филомены Тьернан

Обращение прислано на русском и английской языках: второй вариант можно найти по ссылке на газету.

Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

Были названы первые подозреваемые: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где они сейчас. В 2019-м СБУ похитила из ОРДЛО боевика, который может стать свидетелем по этому делу. РФ назвала все "голословными обвинениями", Путин отказался признавать результаты расследования, а США и Британия призвали ее сотрудничать.

Читайте также: Журналист пояснил, чем ценен захваченный "командир ПВО" боевиков