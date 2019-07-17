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17.07.2019, 08:51

Обращение семей погибших в лайнере MH17 к Путину: полный текст

Обращение семей погибших в лайнере MH17 к Путину: полный текст - Фото
На месте падения обломков лайнера рейса MH17 (фото - ЕРА)

Ровно пять лет назад оккупационные российские войска сбили над украинским Донбассом пассажирский лайнер рейса MH17. Погибли 298 человек на борту.

Российская Новая газета, журналист которой Павел Каныгин годами собирает данные об обстоятельствах гибели Боинга-777 над Донбассом, опубликовала присланное в редакцию заявление семей погибших в катастрофе людей.

Родственники жертв военного преступления России обратились к властям страны-оккупанта.

LIGA.net приводит полный текст этого заявления.

"Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим: самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России. Жестокое и бессмысленное действие отобрало жизнь у наших любимых.

Хотя пять лет спустя наше горе не столь обжигающее, оно по-прежнему безмерно. Смерть любимых, внезапная и насильственная, пронизывает нашу жизнь насквозь. Мы стали другими людьми.

Мы живем с утратой, насколько это возможно. Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда - потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление - установлена. Мы солидарны с семьями жертв катастрофы из Нидерландов, Малайзии и других стран и вместе с ними призываем российские власти:

- всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано;
- признать свою часть ответственности в уничтожении MH17;
- прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман.

Российское государство все еще не признало собственную причастность к гибели рейса MH17. Даже хуже - Россия распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося. В большом масштабе все это распространялось через социальные сети, а также через зависимые от государства СМИ.

Нам потребовалось время, чтобы осознать, что потоки взаимоисключающих версий были результатом организованной государством кампании по отвлечению внимания людей, искажению и отрицанию фактов. Российское правительство сделало все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена. Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным.

Мы понимаем, что никакое судебное разбирательство не утешит нашего горя, не уменьшит зияющую дыру в жизни. Тем не менее правда о MH17 существует, и это важно. На судебном процессе будут проверены все материалы следствия, а истина будет твердо установлена. И конечно, суд посылает важный сигнал: нельзя убить невинных и избежать последствий.

Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия.

Мы хотим, чтобы они ответили за содеянное. Мы продолжим призывать к этому, пока не восторжествует правосудие. И это лишь малое из того, что мы можем сделать".

Подписи:

Джейн Малкольм, Эндрю Малкольм, Гленда Чалмерс, Боб Чалмерс, Рут Скотт, Майкл Скотт, Эван Скотт, Дженна Скотт, Линдси Скотт — семья и близкие погибших Майкла Клэнси и Кэрол Клэнси
Пол Гард — член семьи погибшего Роджера и Джилл Гард
Серж и Вера Орешкины — члены семьи погибшего Виктора Орешкина
Мэтью Изекиль Сивананам, Мейбл Сусай Сивананам и Патрик Сивананам — семья погибшего Пола Сивананам
Мерин О'Брайен, Джон О'Брайен, Бронуин О'Брайен и Рик О’Брайен, Джин МакКендрик, Ширли Луби — семья и близкие погибшего Джэка О'Брайена
Тео Куи Венг, Лим Сви Им, Эвони Тео И Верн и Дэвид Тео Ки-Ен — семья и близкие погибшей Элейн Тео И Линг.
Нанда Турнье, Джуллиан Брайт и Джэк Брайт — семья и близкие погибших Хэнка Турнье и Инеке Вестервельд Турнье
Мэттью Хордер, Дэвид Хордер, Адам Хордер — семья погибших Сьюзан и Ховарда Хордер
Саллех Шамсуддин — член семьи бортпроводника Нур Шазаны
Джоан Пендер — сестра погибшей Филомены Тьернан

Обращение прислано на русском и английской языках: второй вариант можно найти по ссылке на газету.

Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

Были названы первые подозреваемые: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где они сейчас. В 2019-м СБУ похитила из ОРДЛО боевика, который может стать свидетелем по этому делу. РФ назвала все "голословными обвинениями", Путин отказался признавать результаты расследования, а США и Британия призвали ее сотрудничать.

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Теги: агрессия России, авиакатастрофа, жертвы, заявление, MH17
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