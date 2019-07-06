Задержанный боевик признался, что видел падение MH17: видео

Задержанный украинскими спецслужбами "командир ПВО" боевиков ДНР Владимир Цемах в одном из старых видео признался, что был свидетелем падения Боинга MH17. Об этом говорится в сюжете Настоящего времени.

Описывая события, Цемах говорит: "Я этого пацана вытаскивал. Я этот … прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал, и где его забирал".

В оригинальном видео слово, которое произнес Цемах, "запикали", но, по мнению журналистов, по губам можно прочесть, что он произносит слово "бук".

Именно из самоходного зенитного ракетного комплекса "Бук", по версии следствия, был сбит малайзийский Боинг.

О задержании Цемаха сообщила Русская служба ВВС со ссылкой на дочь и адвоката задержанного. Боевика якобы задержали в оккупированном Снежном и неизвестным способом переправили на подконтрольную Украине территорию.

theБабель со ссылкой на свои источники сообщил, что Цемах обеспечивал поставки военной техники из России.