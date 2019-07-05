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05.07.2019, 15:00

"Командир ПВО" боевиков поставлял оружие из России - theБабель

"Командир ПВО" боевиков поставлял оружие из России - theБабель - Фото
Владимир Цемах (фото - Вконтакте)

Владимир Цемах также распределял российское оружие среди своих подчиненных боевиков в оккупированном Снежном

Задержанный украинскими спецслужбами "командир ПВО" боевиков ДНР Владимир Цемах, который может быть ценным свидетелем по делу MH17, обеспечивал поставки военной техники из России. Об этом theБабелю сообщили источники в силовых структурах.

Согласно сообщению, Цемах с 26 июня 2014 года по 27 июня 2019 года в Снежном занимал должность командира "батальона противовоздушной обороны в/ч 08801", которую потом стали называть "1-й отдельной мотострелковой бригадой Славянская".

Позже он был заместителем командира «батальона в/ч 08819».

Цемах, по информации источника издания, обеспечивал поставку военной техники, тяжелого вооружения, стрелкового оружия, боеприпасов с территории России, а также распределял их среди своих подчиненных в оккупированном Снежном.

Украинские правоохранители проверяют, не был ли он причастен к повреждению украинских военных самолетов Су-25 в июле 2014 года, которые выполняли боевые задачи в зоне АТО.

О задержании Цемаха сообщила Русская служба ВВС со ссылкой на дочь и адвоката задержанного. Боевика якобы задержали в оккупированном Снежном и неизвестным способом переправили на подконтрольную Украине территорию.

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Теги: MH17, снежное, владимир цемах
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