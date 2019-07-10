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10.07.2019, 06:59

МН17: Bellingcat обнародовал данные причастности боевика - фото

МН17: Bellingcat обнародовал данные причастности боевика - фото - Фото
Фото: EPA

Эксперты группы Bellingcat считают, что арест Владимира Цемаха может иметь существенное влияние на расследование объединенной следственной группы JIT

Недавно задержанный в Снежном Службой безопасности Украины "командир ПВО" боевиков террористической организации ДНР  Владимир Цемах может быть причастен к трагедии пассажирского Boeing рейса MH17, поскольку был свидетелем этих событий. Об этом говорится в докладе исследовательской группы Bellingcat, опубликованном 9 июля.

Эксперты подчеркнули, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование объединенной следственной группы JIT.

В интервью в 2015 году Цемах заявил, что помогал спрятать ЗРК "Бук" и членов его экипажа.

Фото: bellingcat.com

"Независимо от его фактической роли 17 июля 2014 года, арест Цемаха может оказать существенное влияние на расследование JIT и ожидающую судебную процедуру. Если его заявления 2015 года о том, что он помог скрыть ракетную установку "Бук" и часть ее экипажа 17 июля 2014 года, окажутся правдой, это сделает его ключевым свидетелем JIT и, возможно, обвиняемым по подозрению в соучастии", - говорится в докладе.

Пока Цемах - первый задержанный боевик, который имел прямую связь с военными операциями террористов на месте во время сбития самолета, что, по мнению исследователей, могло бы "укрепить легитимность судебного разбирательства в Нидерландах".

В материале Bellingcat отмечается, что есть достаточно открытых источников и свидетельств того, что Цемах командовал подразделением ПВО во время сбития MH17.

Эксперты приводят в качестве примера страницу Цемаха в российской соцсети “Одноклассники”, где есть свидетельства того, что боевик служил в подразделении противовоздушной обороны, по крайней мере, 24 августа 2014 года, так как на фотографиях, загруженных в этот день, его можно увидеть с зенитной пушкой ЗУ-23.

О задержании Цемаха сообщила Русская служба ВВС со ссылкой на дочь и адвоката задержанного. Боевика якобы задержали в оккупированном Снежном и неизвестным способом переправили на подконтрольную Украине территорию.

theБабель со ссылкой на свои источники сообщил, что Цемах обеспечивал поставки военной техники из России.

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Теги: мн17, bellingcat, снежное, владимир цемах
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