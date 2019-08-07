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"Это бессилие государства". Кулеба об инциденте в Станице

"Это бессилие государства". Кулеба об инциденте в Станице - Фото
Кулеба Дмитрий Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
07.08.2019, 13:59

Постоянный представитель Украины при Совете Европы прокомментировал инцидент в Станице, отметив, что "государство всегда должно бить на опережение"

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что вчерашняя провокация в Станице Луганской с участием одного из главарей террористической организации ЛНР Владислава Дейнего, показала "бессилие государства". Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Как по мне, больше, чем несправедливость в масштабах государства, людей раздражает только бессилие государства. И когда два человека с так называемой ЛНР заходят на контролируемую государством территорию, целенаправленно провоцируют, записывают видео и спокойно возвращаются к себе, потому что их не задерживают, это бессилие государства", - отметил Кулеба.

Он напомнил, что недавно была операция СБУ, когда из временно оккупированного Донбасса вывезли боевика, причастного к трагедии MH-17. "Недавно государство задержало российский корабль, который блокировал наши катера в Керченском проливе. Это государство показало свою силу. То есть в принципе мы способны и делаем то, что должны. В Станице все получилось наоборот", - подчеркнул Кулеба.

Он уверен, что это была сознательная провокация, чтобы "показать, кто хозяин и спровоцировать, но задержание персонажей, даже кратковременное, было бы хорошим уроком".

"Государство всегда должно бить на опережение или в ответ. Симметрично или асимметрично, прямо или гибридно, открыто или подковерно, но бить, защищая свое и своих. Иначе не будет у людей веры в способность их государства защищать себя и, в конце концов, их самих", - сказал Кулеба.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко у себя в Facebook добавила, что шокирована ситуацией.

"Мы не позволяли (раньше, - ред.) им устраивать провокации на подконтрольной украинской власти территории. Эта провокация усложняет переговорный процесс в Минске, ведь ни один участник с украинской стороны не смог бы беспрепятственно попасть на оккупированную территорию и не быть при этом задержанным боевиками", - подчеркнула она.

В штабе ООС отметили LIGA.net, что пока не могут дать комментарии и попросили перезвонить позже.

6 августа один из главарей террористической организации ЛНР Владислав Дейнего пересек линию разграничения в Станице Луганской и зашел в серую зону, устроив провокацию.

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боевики Ирина Геращенко провокация дмитрий кулеба станица
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