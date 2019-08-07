Пособники боевиков в Станице Луганской устроили провокацию: видео

Пособник боевиков Ольга Кобцева и так называемый "министр иностранных дел" террористической организации ЛНР Владислав Дейнего, которые одновременно представляют ОРЛО на переговорах в Минске, 6 августа пересекли линию разграничения в Станице Луганской. Об этом сообщает 5 канал.

"Согласно минским договоренностям, Станица и Счастье наши", - сказал Дейнего главе Станично-Луганской райгосадминистрации Юрию Золкину.

На это Золкин ответил ему: "Что значит ваши? Линия разграничения проходит посередине реки Северский Донец. Середина реки – это середина моста…С какой целью Вы сюда пришли, пришли спровоцировать? Я на своей земле нахожусь…Вам здесь делать нечего".

Кобцева в хамской манере отреагировала: "Я на своей земле нахожусь, на своей украинской…А русский язык не забыли? Ты язычок прикуси.."

"Кто мне запрещает сюда приходить?" - добавил Дейнего.

Позже Кобцева потребовала, чтобы журналисты "развернули камеры на 180 градусов, быстро!" и толкнула оператора.

1 августа 2019 года сообщалось, что боевики не пропускают саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской для разминирования прилегающей территории.

ОРДЛО - "отдельные районы, города, поселки и села Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления", то есть временно оккупированные Россией территории на востоке.

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