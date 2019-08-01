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Боевики не пускают саперов за мост в Станице Луганской: видео

Боевики не пускают саперов за мост в Станице Луганской: видео - Фото
Станица Луганская (фото - ЕРА)
01.08.2019, 19:45

В РГА подчеркнули, что разминировать должны именно саперы ГСЧС, поскольку чинить мост будут строители из подконтрольной Украине территории

Боевики с оккупированной территории Луганской области не пропускают саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской для разминирования прилегающей территории. Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на пресс-службу Станично-Луганской райгосадминистрации.

Станично-Луганская РГА опубликовала видео, показывающее, что наблюдатель ОБСЕ сообщил представителю украинской стороны СЦКК, что члены незаконных вооруженных формирований не позволят проводить работы на той стороне моста.

В райгосадминистрации подчеркнули, что провести разминирование на другой стороне моста должны именно саперы ГСЧС, поскольку работы по реконструкции моста будут проводить строители из подконтрольной Украине территории.

В Станично-Луганской РГА добавили, что вопрос доступа саперов ГСЧС на другую сторону будет поднят в Минске.

Сегодня утром саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к мосту в районе пункта пропуска "Станица Луганская".

Вчера на заседании ТКГ решили с 1 августа начать разминирование территорий вокруг моста в Станице Луганской как предварительный этап ремонтных работ.

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Донбасс станица луганская
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