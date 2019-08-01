Мост в Станице Луганской начали разминировать

Мост в Станице Луганской (Фото - Facebook/Дарка Олифер)

Сегодня с утра саперы начали разминировать территорию рядом с мостом в Станице Луганской. Информация об этом появилась на странице Станично-луганской районной госадминистрации в Facebook.

"Это следующий шаг с нашей стороны для ремонта моста", - сообщает райадминистрация.

Ранее сообщалось, что что украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Разминирование прилегающих к мосту территорий было назначено на 1 августа.

Сегодня, 1 августа, с начала суток произошло уже два обстрела со стороны боевиков, потерь нет.

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