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"Бессрочное перемирие": боевики ночью перебрасывают технику - ГУР

"Бессрочное перемирие": боевики ночью перебрасывают технику - ГУР - Фото
Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook
01.08.2019, 14:12

По данным ГУР, зафиксировано перемещение военной техники террористов, несмотря на объявление "бессрочного перемирия"

Ночью боевики скрыто перемещают боевые бронированные машины к линии соприкосновения на расстояние огневого поражения позиций подразделений объединенных сил. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В соединениях и частях российско-оккупационных войск проводятся интенсивные мероприятия подготовки корректировщиков артиллерийского огня", - уточняется в сообщении.

По данным украинской разведки, на отдельных направлениях в районах, запрещенных для размещения тяжелой техники и вооружения, под видом проведения учений продолжают находиться 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм реактивные системы залпового огня "Град" террористов.

Рабочая группа в Минске договорилась установить "бессрочное перемирие" с начала 21 июля 2019 года. С каждым днем после этого количество нарушений возрастало - как и при прошлых попытках установить тишину

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боевики ВСУ гур техника бессрочное перемирие
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