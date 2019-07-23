На фронте тихо

Дорога в Золотое (фото - Евгений Малолетка, пресс-служба ОБСЕ)

Вчерашний день, 22 июля, – первый за очень долгое время, когда на линии фронта было тихо. Об этом говорится в утренней Facebook-сводке штаба операции объединенных сил.

"22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня", - сообщает военное командование.

Потерь среди украинских войск не зафиксировано.

При этом, отмечают в штабе, 22 июля один враг был уничтожен и двое ранены. Откуда потери у противника - не уточняется. Вероятно, это подрывы.

Как и вчера, так и за первые часы сегодня в Донбассе тихо: боевики пока не нарушили "бессрочный запрет на использование любого оружия".

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