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На фронте тихо

На фронте тихо - Фото
Дорога в Золотое (фото - Евгений Малолетка, пресс-служба ОБСЕ)
23.07.2019, 07:18

Впервые за очень долгое время в Донбассе за сутки не было нарушений договоренности о тишине

Вчерашний день, 22 июля, – первый за очень долгое время, когда на линии фронта было тихо. Об этом говорится в утренней Facebook-сводке штаба операции объединенных сил.

"22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня", - сообщает военное командование.

Потерь среди украинских войск не зафиксировано.

При этом, отмечают в штабе, 22 июля один враг был уничтожен и двое ранены. Откуда потери у противника - не уточняется. Вероятно, это подрывы. 

Как и вчера, так и за первые часы сегодня в Донбассе тихо: боевики пока не нарушили "бессрочный запрет на использование любого оружия".

LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины в Донбассе. Все самое главное - в одной ленте.

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