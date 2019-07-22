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Вакарчук хочет закон о "сосуществовании со страной-агрессором"

Вакарчук хочет закон о "сосуществовании со страной-агрессором" - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.07.2019, 20:57

По его мнению, если вопрос отношений с РФ не урегулировать на законодательном уровне, то он всегда будет "разделять общество"

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук считает, что в Украине необходимо принять закон, который регламентировал бы отношения Украины со страной-агрессором Россией. Об этом он сказал в комментарии Укринформу.

Корреспондент поинтересовался у Вакарчука его отношением к законодательному урегулированию гастрольной деятельности украинских артистов на территории РФ.

"Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а потому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессора, а другие - наоборот - активно гастролируют в России", - сказал Вакарчук.

По его мнению, если вопрос отношений с РФ не урегулировать на законодательном уровне, то он всегда будет "разделять общество".

"Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а чего - нет, и тогда этот вопрос был бы снят. Потому что он всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом", - считает Вакарчук.

Ранее в Голосе заявили, что будут выдвигать Вакарчука на должность премьер-министра.

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Россия агрессия голос Святослав Вакарчук
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