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В Голосе назвали свою кандидатуру в премьер-министры

В Голосе назвали свою кандидатуру в премьер-министры - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.07.2019, 20:57

В партии отметили, что Вакарчук, возможно, не специалист в экономике, но в Кабмине он будет человеком, который принимает политические решения

Партия Голос будет выдвигать Святослава Вакарчука на должность премьер-министра. Об этом заявила второй номер списка партии Голос Юлия Клименко, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы готовы делегировать Святослава Ивановича на кресло премьер-министра, если Кабинет министров будет профессиональным. Скажем так, если он будет технократическим", - ответила Клименко на вопрос, кого партия видит следующим премьер-министром.

Также Клименко отметила, что Вакарчук, возможно, не специалист в экономике, но в Кабмине он будет человеком, который принимает политические решения.

"Он, абсолютно, может это делать, если будет нормальный функциональный Кабинет министров", - сказала Клименко.

Вакарчук заявил, что партия начнет работать в Верховной Раде с первого дня: основные идеи - движение Украины в НАТО и ЕС. В приоритетах - законопроекты об демонополизации в экономике, отстранении олигархов от влияния на власть и СМИ, а также об очищении судебной ветви власти.

Cоциологи опубликовали данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов по состоянию на 18:00. Голоса избирателей распределились следующим образом: Слуга народа - 43,9%; Оппозиционная платформа – За жизнь - 11,5%; Европейская солидарность - 8,9%; Батькивщина – 7,6%; Голос - 6,3%.

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выборы премьер-министр голос Святослав Вакарчук
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