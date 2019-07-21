Вакарчук: Мы начнем работать с первого дня

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что партия начнет работать в Верховной Раде с первого дня, передает корреспондент LIGA.net.

В приоритетах Голоса - законопроекты об демонополизации в экономике, отстранении олигархов от влияния на власть и СМИ, а также об очищении судебной ветви власти, подчеркнул он.

Вакарчук заявил, что главной идеей Голоса в парламенте будет движение Украины в сторону евроатлантической интеграции.



Также лидер партии отметил, что депутаты должны спуститься на землю и "индульгенции для них не будет".



Вакарчук добавил, что политическая конфигурация, которая следует из данных экзитпола, напоминает ему не романтическую мелодраму, а экш - и Голос к этому готов.



Cоциологи опубликовали данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов по состоянию на 18:00. Голоса избирателей распределились следующим образом: Слуга народа - 43,9%; Оппозиционная платформа – За жизнь - 11,5%; Европейская солидарность - 8,9%; Батькивщина – 7,6%; Голос - 6,3%.